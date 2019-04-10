Омские автобусы проездили 6 млн километров пустыми

Posted 10 апреля 2019, 02:13
Published 10 апреля 2019, 02:13
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Министерство промышленности региона совместно с районами вело работу по повышению эффективности использования маршрутной сети: сокращение «холостых пробегов», повышение коэффициента загрузки автобусов (сейчас ряд маршрутов заполнены всего на 10-20 процентов), сообщает пресс-служба Правительства Омской области.
Для обеспечения равных условий для всех районов на получение субсидий из областной казны изменили порядок их предоставления, основываясь на экономических показателях: нормативной интенсивности движения автобусов.
Однако новая система устроила не всех глав муниципальных районов. Они ссылаются на то, что себестоимость пробега одного километра на северных территориях гораздо дороже, чем на том же юге. В связи с этим новую систему расчетов субсидий Минпром проанализирует на предмет справедливости.