Омские автобусы проездили 6 млн километров пустыми

Однако новая система устроила не всех глав муниципальных районов. Они ссылаются на то, что себестоимость пробега одного километра на северных территориях гораздо дороже, чем на том же юге. В связи с этим новую систему расчетов субсидий Минпром проанализирует на предмет справедливости.