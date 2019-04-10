gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 апреля 2019, 02:13

Published 10 апреля 2019, 02:13

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Омские автобусы проездили 6 млн километров пустыми

Омские автобусы проездили 6 млн километров пустыми

10 апреля 2019, 02:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 2019 году на субсидирование пассажирских перевозок в муниципальных районах в бюджете Омской области заложены 120 млн рублей. Однако стоит вопрос эффективности их использования, поскольку в областном Минпроме посчитали, что автобусы наматывают вхолостую порядка 6 млн километров.

Министерство промышленности региона совместно с районами вело работу по повышению эффективности использования маршрутной сети: сокращение «холостых пробегов», повышение коэффициента загрузки автобусов (сейчас ряд маршрутов заполнены всего на 10-20 процентов), сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Для обеспечения равных условий для всех районов на получение субсидий из областной казны изменили порядок их предоставления, основываясь на экономических показателях: нормативной интенсивности движения автобусов.

Однако новая система устроила не всех глав муниципальных районов. Они ссылаются на то, что себестоимость пробега одного километра на северных территориях гораздо дороже, чем на том же юге. В связи с этим новую систему расчетов субсидий Минпром проанализирует на предмет справедливости.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика