Омичка похитила бюджетные деньги, прикрываясь покупкой скота

В суде доказано, что летом 2018 года омичка обратилась в сельскую администрацию с заявлением на получение субсидии для возмещения части затрат на развитие животноводства. При этом сельчанка предоставила договор купли-продажи и акт приема-передачи двух особей крупного рогатого скота с заведомо ложными данными о якобы понесенных затратах.