Омичка похитила бюджетные деньги, прикрываясь покупкой скота

Posted 10 апреля 2019, 05:25
Published 10 апреля 2019, 05:25
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
В суде доказано, что летом 2018 года омичка обратилась в сельскую администрацию с заявлением на получение субсидии для возмещения части затрат на развитие животноводства. При этом сельчанка предоставила договор купли-продажи и акт приема-передачи двух особей крупного рогатого скота с заведомо ложными данными о якобы понесенных затратах.
В результате женщина получила субсидию в размере 30 тыс. рублей, которую потратила на собственные нужды. Омичка признала вину в совершенном деянии и полностью возместила причиненный ущерб.