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Posted 10 апреля 2019, 05:25

Published 10 апреля 2019, 05:25

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Омичка похитила бюджетные деньги, прикрываясь покупкой скота

Омичка похитила бюджетные деньги, прикрываясь покупкой скота

10 апреля 2019, 05:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Саргатский районный суд Омской области наказал 33-летнюю сельчанку штрафом в размере 25 тыс. рублей за хищение бюджетных средств, выделенных в качестве государственной субсидии на развитие животноводства.

В суде доказано, что летом 2018 года омичка обратилась в сельскую администрацию с заявлением на получение субсидии для возмещения части затрат на развитие животноводства. При этом сельчанка предоставила договор купли-продажи и акт приема-передачи двух особей крупного рогатого скота с заведомо ложными данными о якобы понесенных затратах.

В результате женщина получила субсидию в размере 30 тыс. рублей, которую потратила на собственные нужды. Омичка признала вину в совершенном деянии и полностью возместила причиненный ущерб.

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