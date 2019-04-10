Обвиненный в фальсификации банкир предстанет перед омским судом

Согласно версии следствия, председатель правления «Мираф-Банка» с 23 декабря 2015 года по 20 января 2016 года ежедневно предоставлял в омское областное отделение Сибирского Главного управления Банка России недостоверную отчетность, исключая из документов сведения о наличии неисполненных обязательств перед клиентами на сумму 88,7 млн рублей, зная, что банк не сможет удовлетворить требования всех кредиторов. Таким образом банкир утаивал информацию, являющуюся основанием для отзыва банковской лицензии, сообщает пресс-служба Генеральной Прокуратуры РФ.