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Posted 10 апреля 2019, 02:37

Published 10 апреля 2019, 02:37

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Обвиненный в фальсификации банкир предстанет перед омским судом

Обвиненный в фальсификации банкир предстанет перед омским судом

10 апреля 2019, 02:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центральный районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении председателя правления АО «Мираф-Банк», обвиненного в фальсификации финансовых документов учета и отчетности.

Согласно версии следствия, председатель правления «Мираф-Банка» с 23 декабря 2015 года по 20 января 2016 года ежедневно предоставлял в омское областное отделение Сибирского Главного управления Банка России недостоверную отчетность, исключая из документов сведения о наличии неисполненных обязательств перед клиентами на сумму 88,7 млн рублей, зная, что банк не сможет удовлетворить требования всех кредиторов. Таким образом банкир утаивал информацию, являющуюся основанием для отзыва банковской лицензии, сообщает пресс-служба Генеральной Прокуратуры РФ.

Напомним, АО «Мираф-Банк» было признано несостоятельным 1 марта 2016 года по решению Арбитражного суда Омской области.

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