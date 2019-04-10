Ночью пьяные омичи пытались сдать в ломбард украденный у друга мотоагрегат

Posted 10 апреля 2019, 11:17
Published 10 апреля 2019, 11:17
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Росгвардейцы попросили мужчин объяснить, откуда у них имущество. Те пояснили, что мотокультиватор и находящуюся в коробке мотопомпу хотят сдать в ломбард. Один из нетрезвых омичей утверждал, что агрегат он купил три года назад, однако дата производства на коробке указывала на январь этого года. Других доказательств, что мотопомпа принадлежит им, как и документов задержанные предоставить не смогли.
Позже омичи признались, что технику они украли из дома своего приятеля, с которым недавно распивали алкоголь. Мужчины дождались, когда хозяин имущества уснет, и украли агрегат, чтобы сдать в ломбард.
Омичей в возрасте 32 и 40 лет доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В ведомстве отмечают, что задержанные уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Законный владелец агрегата подал в полицию заявление, на омичей возбудили уголовное дело по статье «Кража».