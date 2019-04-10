Ночью пьяные омичи пытались сдать в ломбард украденный у друга мотоагрегат

Росгвардейцы попросили мужчин объяснить, откуда у них имущество. Те пояснили, что мотокультиватор и находящуюся в коробке мотопомпу хотят сдать в ломбард. Один из нетрезвых омичей утверждал, что агрегат он купил три года назад, однако дата производства на коробке указывала на январь этого года. Других доказательств, что мотопомпа принадлежит им, как и документов задержанные предоставить не смогли.