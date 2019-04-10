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Posted 10 апреля 2019, 07:10

Published 10 апреля 2019, 07:10

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Неадекватный омич залез в детский сад и устроил погром на кухне

Неадекватный омич залез в детский сад и устроил погром на кухне

10 апреля 2019, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчина разбил окно детского сада, расположенного в Центральном административном округе Омска, проник вовнутрь и устроил погром на кухне, сообщили в Управлении Росгвардии по Омской области.

Инцидент произошел 10 апреля в 03:15, когда ночной сторож детского сада услышала звук бьющегося стекла. Женщина пошла на шум и увидела бегущего в ее сторону мужчину. Незнакомец оттолкнул сторожа и побежал дальше, а испуганная женщина вышла на улицу.

Прибывшие на вызов силовики обнаружили нетрезвого мужчину на кухне. Он кричал и разбрасывал посуду. Дебошира задержали и доставили в отделение полиции. Однако 35-летний омич так и не смог объяснить свое неадекватное поведение, ссылаясь на то, что ничего не помнит.

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