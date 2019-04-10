Неадекватный омич залез в детский сад и устроил погром на кухне

Прибывшие на вызов силовики обнаружили нетрезвого мужчину на кухне. Он кричал и разбрасывал посуду. Дебошира задержали и доставили в отделение полиции. Однако 35-летний омич так и не смог объяснить свое неадекватное поведение, ссылаясь на то, что ничего не помнит.