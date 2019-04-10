Наркомана, сбившего велосипедиста, отправили в колонию строгого режима

Posted 10 апреля 2019, 05:14
Published 10 апреля 2019, 05:14
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Дорожно-транспортное происшествие произошло в сентябре 2018 года на автомобильной дороге «Омск — Тара». Тогда медицинское освидетельствование выявило в крови водителя наркотическое вещество, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
При вынесении решения суд принял во внимание наличие у молодого человека непогашенной судимости за хищение имущества и приговорил его к 5 месяцам колонии строгого режима.
Также мужчине запретили управлять транспортными средствами в течение еще 2 лет.