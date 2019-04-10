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Posted 10 апреля 2019, 05:14

Published 10 апреля 2019, 05:14

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Наркомана, сбившего велосипедиста, отправили в колонию строгого режима

Наркомана, сбившего велосипедиста, отправили в колонию строгого режима

10 апреля 2019, 05:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Большереченский районный суд Омской области приговорил 24-летнего местного жителя к 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Молодой человек, лишенный прав, сел за руль под действием наркотиков и сбил велосипедиста.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в сентябре 2018 года на автомобильной дороге «Омск — Тара». Тогда медицинское освидетельствование выявило в крови водителя наркотическое вещество, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

При вынесении решения суд принял во внимание наличие у молодого человека непогашенной судимости за хищение имущества и приговорил его к 5 месяцам колонии строгого режима.

Также мужчине запретили управлять транспортными средствами в течение еще 2 лет.

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