К приезду Путина в Омске выпустят Гастрономическую карту

Posted 10 апреля 2019, 04:08
Published 10 апреля 2019, 04:08
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Помимо этого специально к Форуму ТИЦ разрабатывает Гастрономическую карту Омска, где будут отмечены самые «вкусные» рестораны и кафе города с указанием их специализации: традиционная кухня или, наоборот, необычные блюда, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.
Все гости Форума будут снабжены путеводителями как по центральной части Омска, «Нескучными тропами: омский взгляд», так и за его пределами. Помимо этого участникам выдадут «Карты гостя», дающие право на скидки при посещении музеев, театров, экскурсий, кафе и ресторанов и прочих развлекательных заведений.