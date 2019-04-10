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Posted 10 апреля 2019, 04:08

Published 10 апреля 2019, 04:08

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

К приезду Путина в Омске выпустят Гастрономическую карту

К приезду Путина в Омске выпустят Гастрономическую карту

10 апреля 2019, 04:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В рамках подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана Туристический информационный центр Омской области выпустит тираж переработанной в соответствии с новым брендбуком карты центральной части города с пешеходными маршрутами и основными достопримечательностями.

Помимо этого специально к Форуму ТИЦ разрабатывает Гастрономическую карту Омска, где будут отмечены самые «вкусные» рестораны и кафе города с указанием их специализации: традиционная кухня или, наоборот, необычные блюда, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Все гости Форума будут снабжены путеводителями как по центральной части Омска, «Нескучными тропами: омский взгляд», так и за его пределами. Помимо этого участникам выдадут «Карты гостя», дающие право на скидки при посещении музеев, театров, экскурсий, кафе и ресторанов и прочих развлекательных заведений.

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