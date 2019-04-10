К приезду Путина в Омске выпустят Гастрономическую карту

Все гости Форума будут снабжены путеводителями как по центральной части Омска, «Нескучными тропами: омский взгляд», так и за его пределами. Помимо этого участникам выдадут «Карты гостя», дающие право на скидки при посещении музеев, театров, экскурсий, кафе и ресторанов и прочих развлекательных заведений.