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Posted 10 апреля 2019, 05:01

Published 10 апреля 2019, 05:01

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Директора омской фирмы наказали за незаконную выдачу кредитов

Директора омской фирмы наказали за незаконную выдачу кредитов

10 апреля 2019, 05:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский суд наказал директора коммерческой организации штрафом в размере 20 тыс. рублей за незаконное предоставление потребительских займов под средства материнского капитала.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области, данная коммерческая организация не является кредитной или микрофинансовой и не состоит в реестрах Центробанка России, поэтому не имеет права предоставлять займы.

Однако, вопреки закону, в 2018 году компания выдавала целевые потребительские кредиты, обеспеченные ипотекой, гашение которых происходило средствами материнского капитала.

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