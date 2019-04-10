Директора омской фирмы наказали за незаконную выдачу кредитов

Posted 10 апреля 2019, 05:01
Published 10 апреля 2019, 05:01
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области, данная коммерческая организация не является кредитной или микрофинансовой и не состоит в реестрах Центробанка России, поэтому не имеет права предоставлять займы.
Однако, вопреки закону, в 2018 году компания выдавала целевые потребительские кредиты, обеспеченные ипотекой, гашение которых происходило средствами материнского капитала.