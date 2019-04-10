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Posted 10 апреля 2019, 12:15

Published 10 апреля 2019, 12:15

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Бюджет Омска увеличился почти на 374 млн рублей

Бюджет Омска увеличился почти на 374 млн рублей

10 апреля 2019, 12:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутаты омского Горсовета утвердили новое увеличение доходов городского бюджета.

Доходная часть выросла на 373,8 млн рублей, 5,7 млн из которых – налоговые и неналоговые доходы. Основное количество прибавившихся денег составили межбюджетные трансферы.

В Горсовете отмечают, что средства, поступившие из вышестоящих бюджетов, будут направлены на заработные платы педагогам дополнительного образования и работникам культуры.

Из собственных доходов будут увеличены бюджетные отчисления на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, а также на восстановление уличных тренажеров и плоскостных спортивных сооружений, сообщают в пресс-службе омского Горсовета.

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