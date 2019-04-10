Бюджет Омска увеличился почти на 374 млн рублей

Posted 10 апреля 2019, 12:15
Published 10 апреля 2019, 12:15
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Доходная часть выросла на 373,8 млн рублей, 5,7 млн из которых – налоговые и неналоговые доходы. Основное количество прибавившихся денег составили межбюджетные трансферы.
В Горсовете отмечают, что средства, поступившие из вышестоящих бюджетов, будут направлены на заработные платы педагогам дополнительного образования и работникам культуры.
Из собственных доходов будут увеличены бюджетные отчисления на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, а также на восстановление уличных тренажеров и плоскостных спортивных сооружений, сообщают в пресс-службе омского Горсовета.