В Омской области мужчину смертельно ударили по голове за невнятную речь

Квартирант ничего не понял и несколько раз ударил мужчину по голове своей головой. После этого они продолжили застолье, а позже отправились спать. Наутро подозреваемый обнаружил, что хозяин квартиры мертв, и сообщил об этом своей сестре, которая ранее сожительствовала с погибшим. Она же и вызвала полицию.