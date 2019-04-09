В Омской области мужчину смертельно ударили по голове за невнятную речь

Posted 9 апреля 2019, 13:07
Published 9 апреля 2019, 13:07
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, на теле 47-летнего мужчины были обнаружены повреждения. В ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
Следователи предположили, что к убийству может быть причастен ранее неоднократно судимый 40-летний квартирант погибшего. Мужчину задержали, и на допросе он рассказал следователю, что после совместного застолья попросил хозяина квартиры нарубить дров. Тот отказался и попытался что-то объяснить квартиранту, однако после ДТП он не мог достаточно внятно говорить.
Квартирант ничего не понял и несколько раз ударил мужчину по голове своей головой. После этого они продолжили застолье, а позже отправились спать. Наутро подозреваемый обнаружил, что хозяин квартиры мертв, и сообщил об этом своей сестре, которая ранее сожительствовала с погибшим. Она же и вызвала полицию.
В ведомстве пояснили, что по данному факту проводятся необходимые проверки, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.