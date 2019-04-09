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Posted 9 апреля 2019, 13:07

Published 9 апреля 2019, 13:07

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омской области мужчину смертельно ударили по голове за невнятную речь

В Омской области мужчину смертельно ударили по голове за невнятную речь

9 апреля 2019, 13:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В воскресенье, 7 апреля, полицейские приехали на вызов к частному дому в городе Тара и обнаружили внутри тело хозяина дома.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, на теле 47-летнего мужчины были обнаружены повреждения. В ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи предположили, что к убийству может быть причастен ранее неоднократно судимый 40-летний квартирант погибшего. Мужчину задержали, и на допросе он рассказал следователю, что после совместного застолья попросил хозяина квартиры нарубить дров. Тот отказался и попытался что-то объяснить квартиранту, однако после ДТП он не мог достаточно внятно говорить.

Квартирант ничего не понял и несколько раз ударил мужчину по голове своей головой. После этого они продолжили застолье, а позже отправились спать. Наутро подозреваемый обнаружил, что хозяин квартиры мертв, и сообщил об этом своей сестре, которая ранее сожительствовала с погибшим. Она же и вызвала полицию.

В ведомстве пояснили, что по данному факту проводятся необходимые проверки, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

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