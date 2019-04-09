В Омске пенсионер отдал 216 тыс. рублей за сверток с сувенирными деньгами

Пенсионер согласился помочь мужчинам при условии, что те вернут ему на 50 тыс. больше, чем взяли. Он снял с двух банковских карт 261 тыс. рублей и отдал новым знакомым. В обмен на полученную сумму мужчины передали омичу сверток с «деньгами» якобы на сохранение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.