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Posted 9 апреля 2019, 11:26

Published 9 апреля 2019, 11:26

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омске пенсионер отдал 216 тыс. рублей за сверток с сувенирными деньгами

В Омске пенсионер отдал 216 тыс. рублей за сверток с сувенирными деньгами

9 апреля 2019, 11:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В полицию обратился 79-летний житель Ленинского округа с заявлением о том, что двое неизвестных мужчин похитили у него все накопленные деньги.

Мужчина пояснил полицейским, что незнакомцы подошли к пенсионеру и начали разговор, когда он выносил мусор. Неизвестные попросили у потерпевшего занять немного денег на оплату госпошлины за перевозку груза.

Пенсионер согласился помочь мужчинам при условии, что те вернут ему на 50 тыс. больше, чем взяли. Он снял с двух банковских карт 261 тыс. рублей и отдал новым знакомым. В обмен на полученную сумму мужчины передали омичу сверток с «деньгами» якобы на сохранение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Позже оказалось, что в свертке, который мужчина сразу не проверил, вместо настоящих денег оказались купюры «банка приколов». После обнаружения фальшивых банкнот пенсионер обратился в полицию.

В ведомстве сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Купюры изъяли и передали на экспертизу.

Отметим, что этот случай с передачей фальшивых денег пенсионерам «на хранение» не первый. Неделю назад в подобной ситуации оказалась 85-летняя жительница Октябрьского округа. Тогда к ней на улице подошел «бизнесмен» и попросил оставить деньги у себя, попросив у нее 35 тыс. рублей в долг.

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