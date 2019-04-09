В Омске пенсионер отдал 216 тыс. рублей за сверток с сувенирными деньгами

Posted 9 апреля 2019, 11:26
Published 9 апреля 2019, 11:26
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Мужчина пояснил полицейским, что незнакомцы подошли к пенсионеру и начали разговор, когда он выносил мусор. Неизвестные попросили у потерпевшего занять немного денег на оплату госпошлины за перевозку груза.
Пенсионер согласился помочь мужчинам при условии, что те вернут ему на 50 тыс. больше, чем взяли. Он снял с двух банковских карт 261 тыс. рублей и отдал новым знакомым. В обмен на полученную сумму мужчины передали омичу сверток с «деньгами» якобы на сохранение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Позже оказалось, что в свертке, который мужчина сразу не проверил, вместо настоящих денег оказались купюры «банка приколов». После обнаружения фальшивых банкнот пенсионер обратился в полицию.
В ведомстве сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Купюры изъяли и передали на экспертизу.
Отметим, что этот случай с передачей фальшивых денег пенсионерам «на хранение» не первый. Неделю назад в подобной ситуации оказалась 85-летняя жительница Октябрьского округа. Тогда к ней на улице подошел «бизнесмен» и попросил оставить деньги у себя, попросив у нее 35 тыс. рублей в долг.