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Posted 9 апреля 2019, 07:29

Published 9 апреля 2019, 07:29

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Со счетов омичей мошенники похитили более 1,7 млн рублей

Со счетов омичей мошенники похитили более 1,7 млн рублей

9 апреля 2019, 07:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С начала 2019 года в Омской области зафиксированы 39 случаев мошенничества. Общий ущерб, причиненный омичам, превысил 1,7 млн рублей.

Злоумышленники звонили местным жителям, представлялись сотрудниками банков и, получив номера карт, коды и пароли, пришедшие в смс-сообщениях, похищали деньги со счетов доверчивых омичей.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для раскрытия преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

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