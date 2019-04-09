Со счетов омичей мошенники похитили более 1,7 млн рублей

Posted 9 апреля 2019, 07:29
Published 9 апреля 2019, 07:29
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Злоумышленники звонили местным жителям, представлялись сотрудниками банков и, получив номера карт, коды и пароли, пришедшие в смс-сообщениях, похищали деньги со счетов доверчивых омичей.
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для раскрытия преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.