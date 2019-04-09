Омичка похитила 115 тыс. рублей с банковской карты своего родственника

Выяснилось, что в декабре 2018 года у омича гостил 12-летний племянник из Оконешниково, которому мужчина подарил свой мобильный телефон вместе с сим-картой. Подросток уехал домой, но его мама — 32-летняя сельчанка, воспользовалась открывшимся доступом к мобильному банку и перевела все деньги на свой счет, после чего потратила их на личные нужды, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.