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Posted 9 апреля 2019, 05:41

Published 9 апреля 2019, 05:41

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Омичка похитила 115 тыс. рублей с банковской карты своего родственника

Омичка похитила 115 тыс. рублей с банковской карты своего родственника

9 апреля 2019, 05:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске 57-летний житель Советского округа копил на услуги стоматолога, оставляя деньги на зарплатной карте, однако, пожелав их обналичить, обнаружил пропажу всех накоплений в размере 115 тыс. рублей.

Выяснилось, что в декабре 2018 года у омича гостил 12-летний племянник из Оконешниково, которому мужчина подарил свой мобильный телефон вместе с сим-картой. Подросток уехал домой, но его мама — 32-летняя сельчанка, воспользовалась открывшимся доступом к мобильному банку и перевела все деньги на свой счет, после чего потратила их на личные нужды, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В отношении омички возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

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