Житель Самары обманул омского пенсионера на 230 тыс. рублей

Posted 8 апреля 2019, 06:16
Published 8 апреля 2019, 06:16
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Со слов пожилого омича, к нему на улице подошел неизвестный, представившись жителем соседнего государства, и сообщил, что на таможне у него задержали груз. Чтобы его пропустить на территорию России, ему необходимо заплатить госпошлину в размере 1,6 млн рублей.
Незнакомец показал пенсионеру пачку наличных денег, но уверил, что сейчас тратить их не может, после чего попросил у омича взаймы 230 тыс. рублей, пообещав через два дня перечислить ему на счет 1,6 млн рублей.
Доверчивый пенсионер отдал запрошенные средства злоумышленнику, но обещанных денег так и не дождался. Установить личность мошенника удалось с помощью записей камер наружного видеонаблюдения, в объектив которых попал незнакомец.
Жителя Самары задержали в одной из гостиниц Омска и затем поместили под стражу. В отношении иногороднего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.