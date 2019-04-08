Житель Самары обманул омского пенсионера на 230 тыс. рублей

Со слов пожилого омича, к нему на улице подошел неизвестный, представившись жителем соседнего государства, и сообщил, что на таможне у него задержали груз. Чтобы его пропустить на территорию России, ему необходимо заплатить госпошлину в размере 1,6 млн рублей.