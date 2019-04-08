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Posted 8 апреля 2019, 06:16

Published 8 апреля 2019, 06:16

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Житель Самары обманул омского пенсионера на 230 тыс. рублей

Житель Самары обманул омского пенсионера на 230 тыс. рублей

8 апреля 2019, 06:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске полицейские поймали мошенника, 34-летнего жителя города Самары, который обманным путем похитил 230 тыс. рублей у 76-летнего пенсионера.

Со слов пожилого омича, к нему на улице подошел неизвестный, представившись жителем соседнего государства, и сообщил, что на таможне у него задержали груз. Чтобы его пропустить на территорию России, ему необходимо заплатить госпошлину в размере 1,6 млн рублей.

Незнакомец показал пенсионеру пачку наличных денег, но уверил, что сейчас тратить их не может, после чего попросил у омича взаймы 230 тыс. рублей, пообещав через два дня перечислить ему на счет 1,6 млн рублей.

Доверчивый пенсионер отдал запрошенные средства злоумышленнику, но обещанных денег так и не дождался. Установить личность мошенника удалось с помощью записей камер наружного видеонаблюдения, в объектив которых попал незнакомец.

Жителя Самары задержали в одной из гостиниц Омска и затем поместили под стражу. В отношении иногороднего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

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