В Омской области нетрезвый пассажир обокрал водителя такси

Posted 8 апреля 2019, 13:16
Published 8 апреля 2019, 13:16
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии водитель такси рассказал, что подвозил нетрезвого пассажира. В конце поездки мужчина сказал таксисту, что у него нечем расплатиться, и попросил у него телефон, якобы чтобы позвонить.
Водитель передал ему телефон, однако пассажир вместо звонка убрал гаджет себе в карман. На требование таксиста вернуть его имущество неизвестный ударил того по голове и скрылся в ближайшем подъезде.
Росгвардейцы убедились, что таксисту не нужна медицинская помощь, и вместе с сотрудниками полиции стали опрашивать жильцов дома, где предположительно скрылся злоумышленник.
Вскоре сотрудникам правопорядка удалось задержать 27-летнего подозреваемого по месту его жительства. В пресс-службе ведомства отмечают, что мужчина уже был неоднократно судим.
«По данному факту в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Сумма ущерба составила 5 000 рублей», - пояснили в омской Росгвардии.