gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2019, 13:16

Published 8 апреля 2019, 13:16

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омской области нетрезвый пассажир обокрал водителя такси

В Омской области нетрезвый пассажир обокрал водителя такси

8 апреля 2019, 13:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В минувшую субботу экипажу Росгвардии, патрулировавшему территорию Калачинска, поступил сигнал о нападении на таксиста.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии водитель такси рассказал, что подвозил нетрезвого пассажира. В конце поездки мужчина сказал таксисту, что у него нечем расплатиться, и попросил у него телефон, якобы чтобы позвонить.

Водитель передал ему телефон, однако пассажир вместо звонка убрал гаджет себе в карман. На требование таксиста вернуть его имущество неизвестный ударил того по голове и скрылся в ближайшем подъезде.

Росгвардейцы убедились, что таксисту не нужна медицинская помощь, и вместе с сотрудниками полиции стали опрашивать жильцов дома, где предположительно скрылся злоумышленник.

Вскоре сотрудникам правопорядка удалось задержать 27-летнего подозреваемого по месту его жительства. В пресс-службе ведомства отмечают, что мужчина уже был неоднократно судим.

«По данному факту в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Сумма ущерба составила 5 000 рублей», - пояснили в омской Росгвардии.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика