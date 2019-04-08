В Омской области нетрезвый пассажир обокрал водителя такси

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии водитель такси рассказал, что подвозил нетрезвого пассажира. В конце поездки мужчина сказал таксисту, что у него нечем расплатиться, и попросил у него телефон, якобы чтобы позвонить.