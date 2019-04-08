В Омске мужчину, ограбившего прохожего, нашли по крышке от бутылки алкоголя

Подозреваемого 22-летнего жителя Ленинского округа полицейские задержали в шашлычной на улице Воровского недалеко от места происшествия. Он признался в содеянном и рассказал, что украденный телефон спрятал в кустах, а документы сжег, банковской картой он успел воспользоваться несколько раз.