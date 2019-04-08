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Posted 8 апреля 2019, 11:01

Published 8 апреля 2019, 11:01

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омске мужчину, ограбившего прохожего, нашли по крышке от бутылки алкоголя

В Омске мужчину, ограбившего прохожего, нашли по крышке от бутылки алкоголя

8 апреля 2019, 11:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В отдел полиции № 4 обратился омич, которого, по его словам, на улице Воровского неизвестный ударил по голове и украл мобильный телефон, документы и деньги.

Заявитель в момент обращения оказался пьян и не смог сказать, где именно произошла кража. На возможном месте происшествия полицейские нашли только следы крови и крышку от алкогольного напитка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Оперативникам удалось выяснить, где был куплен алкоголь. После этого полицейские нашли свидетеля, который указал, куда скрылся грабитель.

Подозреваемого 22-летнего жителя Ленинского округа полицейские задержали в шашлычной на улице Воровского недалеко от места происшествия. Он признался в содеянном и рассказал, что украденный телефон спрятал в кустах, а документы сжег, банковской картой он успел воспользоваться несколько раз.

В настоящее время, по сообщению ведомства, следователь 4-го отдела полиции возбудил на омича уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.

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