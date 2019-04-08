В Омске мужчину, ограбившего прохожего, нашли по крышке от бутылки алкоголя

Posted 8 апреля 2019, 11:01
Published 8 апреля 2019, 11:01
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Заявитель в момент обращения оказался пьян и не смог сказать, где именно произошла кража. На возможном месте происшествия полицейские нашли только следы крови и крышку от алкогольного напитка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Оперативникам удалось выяснить, где был куплен алкоголь. После этого полицейские нашли свидетеля, который указал, куда скрылся грабитель.
Подозреваемого 22-летнего жителя Ленинского округа полицейские задержали в шашлычной на улице Воровского недалеко от места происшествия. Он признался в содеянном и рассказал, что украденный телефон спрятал в кустах, а документы сжег, банковской картой он успел воспользоваться несколько раз.
В настоящее время, по сообщению ведомства, следователь 4-го отдела полиции возбудил на омича уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.