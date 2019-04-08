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Posted 8 апреля 2019, 11:35

Published 8 апреля 2019, 11:35

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

УФАС обязало переиграть торги на строительство дороги под Омском

УФАС обязало переиграть торги на строительство дороги под Омском

8 апреля 2019, 11:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омское УФАС признало частично обоснованной жалобу ООО «Строитель» на Управление дорожного хозяйства Омской области.

Организация участвовала в торгах на строительство дороги Комсомол - Спайка в Омском и Кормиловском муниципальных районах Омской области, однако заказчик признал ООО «Строитель» не соответствующим требованиям.

Свою позицию заказчик – Управление дорожного хозяйства Омской области – обосновал отсутствием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подтверждающего опыт исполнения контракта. Однако, по данным регионального УФАС, аукционная комиссия не выяснила, нужно ли такое разрешение вообще.

«В целях устранения допущенных нарушений уполномоченному органу выдано предписание об отмене протоколов подведения итогов электронного аукциона, повторном рассмотрении вторых частей участников закупки», - сообщили в профильном управлении.

Жалобу, по решению комиссии, направили в региональное УФАС для принятия решения о возбуждении дела об административном нарушении.

По данным портала госзакупок, 21 марта аукцион на строительство дороги выиграло ООО «АРТ Ремстрой». Компания предложила построить дорогу почти на 12% дешевле начальной цены контракта. Стартовая цена лота составляла 179,5 млн рублей.

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