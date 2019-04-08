УФАС обязало переиграть торги на строительство дороги под Омском

Свою позицию заказчик – Управление дорожного хозяйства Омской области – обосновал отсутствием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подтверждающего опыт исполнения контракта. Однако, по данным регионального УФАС, аукционная комиссия не выяснила, нужно ли такое разрешение вообще.