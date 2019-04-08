Теплосети Омска проверят на прочность кипятком

На время проведения испытаний на максимальную температуру от сетей должны быть надежно отключены, в первую очередь, больницы и образовательные учреждения, неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме, системы горячего водоснабжения по открытой схеме, системы отопления с непосредственной схемой присоединения, калориферные установки, сообщает пресс-служба «Омск РТС».