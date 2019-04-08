Пятерых детей забрали из неблагополучных семей в Омской области

Posted 8 апреля 2019, 06:40
Published 8 апреля 2019, 06:40
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В Омской области прошла профилактическая акция, в рамках которой проверены более 2 тыс. жителей, состоящих на учете в полиции и проживающих совместно с несовершеннолетними детьми.
К таким лицам относятся омичи: осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы; состоящие под административным надзором; не исполняющие обязанности по воспитанию и содержанию детей.
В результате операции «Особая семья» выявлены и поставлены на профилактический учет еще 12 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, а также 90 родителей привлечены к административной ответственности за нарушения в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УОДУУПиПДН УМВД России по Омской области.