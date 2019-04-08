Пятерых детей забрали из неблагополучных семей в Омской области

В результате операции «Особая семья» выявлены и поставлены на профилактический учет еще 12 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, а также 90 родителей привлечены к административной ответственности за нарушения в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УОДУУПиПДН УМВД России по Омской области.