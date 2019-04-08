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Posted 8 апреля 2019, 06:40

Published 8 апреля 2019, 06:40

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Пятерых детей забрали из неблагополучных семей в Омской области

Пятерых детей забрали из неблагополучных семей в Омской области

8 апреля 2019, 06:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области пятерых детей изъяли из семей. Основанием для этого стали условия, в которых проживали дети — они несли угрозу их жизни и здоровью. Ребят поместили в учреждения здравоохранения и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.

В Омской области прошла профилактическая акция, в рамках которой проверены более 2 тыс. жителей, состоящих на учете в полиции и проживающих совместно с несовершеннолетними детьми.

К таким лицам относятся омичи: осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы; состоящие под административным надзором; не исполняющие обязанности по воспитанию и содержанию детей.

В результате операции «Особая семья» выявлены и поставлены на профилактический учет еще 12 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, а также 90 родителей привлечены к административной ответственности за нарушения в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УОДУУПиПДН УМВД России по Омской области.

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