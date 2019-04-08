gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2019, 12:56

Published 8 апреля 2019, 12:56

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Омское Минприроды выдвинуло требование разработчику терсхемы ТКО

Омское Минприроды выдвинуло требование разработчику терсхемы ТКО

8 апреля 2019, 12:56
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Чиновники потребовали у подрядчика скорректировать территориальную мусорную схему (ТС) и подобрать наиболее оптимальный сценарий размещения мест накопления ТКО, удобный для населения.

«Мы пойдем на третий круг общественных обсуждений. Нам двух доработок оказалось недостаточно. Наше основное требование, которое подрядчику необходимо обосновать заказчику, оптимальные маршруты и учет объектов сортировки в новой территориальной схеме для снижения тарифа. Когда это будет нам доказано, мы утвердим ТС с учетом всех замечаний», сказал Городу55 министр природных ресурсов Илья Лобов.

В Минприроды добавили, что окончательно утвердить территориальную схему планируется в конце мая. Перед этим пройдут публичные слушания, дата которых пока не установлена.

Напомним, в октябре 2018 года состоялся конкурс на разработку территориальной схемы размещения мест накопления ТКО. Выиграла аукцион компания из Москвы – ООО «Большая тройка». Стоимость контракта составляет 7 млн рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика