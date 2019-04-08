Омское Минприроды выдвинуло требование разработчику терсхемы ТКО

«Мы пойдем на третий круг общественных обсуждений. Нам двух доработок оказалось недостаточно. Наше основное требование, которое подрядчику необходимо обосновать заказчику, – оптимальные маршруты и учет объектов сортировки в новой территориальной схеме для снижения тарифа. Когда это будет нам доказано, мы утвердим ТС с учетом всех замечаний», – сказал Городу55 министр природных ресурсов Илья Лобов.