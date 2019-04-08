Омское Минприроды выдвинуло требование разработчику терсхемы ТКО

Posted 8 апреля 2019, 12:56
Published 8 апреля 2019, 12:56
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
«Мы пойдем на третий круг общественных обсуждений. Нам двух доработок оказалось недостаточно. Наше основное требование, которое подрядчику необходимо обосновать заказчику, – оптимальные маршруты и учет объектов сортировки в новой территориальной схеме для снижения тарифа. Когда это будет нам доказано, мы утвердим ТС с учетом всех замечаний», – сказал Городу55 министр природных ресурсов Илья Лобов.
В Минприроды добавили, что окончательно утвердить территориальную схему планируется в конце мая. Перед этим пройдут публичные слушания, дата которых пока не установлена.
Напомним, в октябре 2018 года состоялся конкурс на разработку территориальной схемы размещения мест накопления ТКО. Выиграла аукцион компания из Москвы – ООО «Большая тройка». Стоимость контракта составляет 7 млн рублей.