Омское Минобразования не доплатило семьям детей-инвалидов более 1,1 млн

Posted 8 апреля 2019, 06:02
Published 8 апреля 2019, 06:02
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Проверка показала, что министерство образования Омской области при определении размера компенсации на обучение не принимало в расчет уровень осваиваемой ребенком программы, в связи с чем были занижены суммы выплат их законным представителям.
Ведомство внесло министру образования региона представление с требованием устранить допущенные нарушения, в результате рассмотрения которого 31 семья получит более 1,1 млн рублей.
В настоящее время ведется аналогичная работа в отношении еще 25 семей с детьми-инвалидами, обучающимися на дому, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.