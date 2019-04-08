gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2019, 06:02

Published 8 апреля 2019, 06:02

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омское Минобразования не доплатило семьям детей-инвалидов более 1,1 млн

Омское Минобразования не доплатило семьям детей-инвалидов более 1,1 млн

8 апреля 2019, 06:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Омской области добилась перерасчета размера компенсации 31 семье, на дому обучающей детей с ограниченными возможностями. Им выплатят более 1,1 млн рублей компенсации.

Проверка показала, что министерство образования Омской области при определении размера компенсации на обучение не принимало в расчет уровень осваиваемой ребенком программы, в связи с чем были занижены суммы выплат их законным представителям.

Ведомство внесло министру образования региона представление с требованием устранить допущенные нарушения, в результате рассмотрения которого 31 семья получит более 1,1 млн рублей.

В настоящее время ведется аналогичная работа в отношении еще 25 семей с детьми-инвалидами, обучающимися на дому, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика