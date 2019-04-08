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Posted 8 апреля 2019, 07:00

Published 8 апреля 2019, 07:00

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Омич зарезал надоевшую мать

Омич зарезал надоевшую мать

8 апреля 2019, 07:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 8 апреля, около 5 часов утра в Омске в подъезде многоквартирного дома, расположенного на улице Нефтезаводская, местные жители обнаружили тело 66-летней пенсионерки с ножевыми ранениями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» в отношении подозреваемого в преступлении, 33-летнего сына пенсионерки. Мужчину задержали, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

Омич объяснил свой поступок тем, что мать ему просто надоела. Пенсионерка пыталась спастись от напавшего с ножом сына, выбежала в подъезд, где и скончалась. Версия подозреваемого, как и его психическое здоровье, проверяется, опрашиваются свидетели, с места преступления изъяты вещественные доказательства.

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