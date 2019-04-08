Омич зарезал надоевшую мать

Posted 8 апреля 2019, 07:00
Published 8 апреля 2019, 07:00
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» в отношении подозреваемого в преступлении, 33-летнего сына пенсионерки. Мужчину задержали, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.
Омич объяснил свой поступок тем, что мать ему просто надоела. Пенсионерка пыталась спастись от напавшего с ножом сына, выбежала в подъезд, где и скончалась. Версия подозреваемого, как и его психическое здоровье, проверяется, опрашиваются свидетели, с места преступления изъяты вещественные доказательства.