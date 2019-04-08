Омич зарезал надоевшую мать

Омич объяснил свой поступок тем, что мать ему просто надоела. Пенсионерка пыталась спастись от напавшего с ножом сына, выбежала в подъезд, где и скончалась. Версия подозреваемого, как и его психическое здоровье, проверяется, опрашиваются свидетели, с места преступления изъяты вещественные доказательства.