Депутат vs оператор надоев. Как многодетная семья проиграла битву за дом

Posted 8 апреля 2019, 02:00
Published 8 апреля 2019, 02:00
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Игорь и Мария Отт живут в селе Березовка Азовского района. В 2013 году они купили в ипотеку дом, который обошелся им в 950 тысяч рублей. Около половины суммы погасили за счет материнского капитала, оставшиеся 560 тысяч оформили в кредит в Сбербанке. Тогда в семье было два ребенка, вскоре появился третий. Жена — домохозяйка, муж работает на ферме оператором машинного доения. Пару лет назад зарплату урезали до 15 тысяч рублей. Ипотека была оформлена под 15% годовых, месячный платеж составлял 7900 рублей.
За исключением небольшого хозяйства, это вся нехитрая экономика семьи. Иногда возникали трудности с платежами, но удавалось вернуться в «колею». Однако у 15-летней дочери внезапно диагностировали эпилепсию. Потребовались платные обследования, что окончательно подкосило семейный бюджет. Последние пару лет Отты платили крайне неисправно. У них были надежды, что часть долга погасит региональный маткапитал на третьего ребенка — 100 тысяч рублей, о чем им при покупке говорили и в банке, успокаивая насчет кредита. Деньги действительно пришли на счет, хотя к тому времени уже накопились приличный долг и неустойки, на которые маткапитал не распространяется.
Потеря дома
Весной 2018 года банк подал иск, потребовав взыскания заложенного имущества. Как следует из документов Азовского районного суда, с четы Оттов требовали 414 тысяч рублей основного долга, 23 тысячи просроченных процентов и 59 тысяч неустойки. В апреле суд вынес решение в пользу банка и постановил выставить дом на торги. Для многодетной семьи это означало выселение.
Это как раз тот случай, когда закон допускает изъятие единственного жилья: по 102-ФЗ «Об ипотеке» заложенная недвижимость может быть взыскана в счет оплаты кредита, и залогодатели лишаются права ее пользования.
В суде прокуратура ходатайствовала об отсрочке выселения до августа 2019 года. Органы опеки в интересах детей в принципе возражали против продажи дома, поскольку жить семье больше негде. Однако суд не принял эти доводы во внимание. Кроме того, решение было вынесено заочно, так как супруги не пришли на заседание. Как они объяснили, повестку за них забрала гостившая родственница и забыла отдать хозяевам. Позже они пытались оспорить получение акта под роспись, но в почерковедческой экспертизе им отказали. Само решение вовремя не обжаловали, и в июле дом ушел с молотка.
В Омском отделении Сбербанка Городу55 пояснили, что семья вовремя не предоставила документы на реструктуризацию долга, поэтому был подан иск.
«Ипотечный кредит был оформлен в Омском отделении Сбербанка в 2013 году. После того как клиент перестал своевременно погашать задолженность по договору, в соответствии с внутренними нормативными документами банка, ему было предложено погасить задолженность, позже заключить мировое соглашение (произвести реструктуризацию долга), предоставив в банк необходимый пакет документов. В установленный срок документы не были предоставлены. Банк подал иск о взыскании сумм по кредитному договору в Азовский районный суд, который 11.04.2018 был удовлетворен», — прокомментировали в банке.
Конфликт с депутатом
Купил дом за 450 тысяч рублей отец местного депутата Александр Новиков. Сын, Роман Новиков, в 2015 году был избран в совет Березовского сельского поселения от партии КПРФ. Однако в разговоре с корреспондентом Города55 связь с партией он опроверг. По данным ЦИК, также у него имелась судимость по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), погашенная в 2005 году.
Через несколько месяцев Новиков зарегистрировал дом на себя и явился к семье, требуя освободить помещение. По словам Игоря Отта, отец и сын пришли вместе и вели себя как хозяева. Он считает, что инициатором сделки был именно депутат, а отец, у которого в деревне есть некоторый бизнес, послужил прикрытием. Предположительно, народный избранник заинтересован не в самом доме, а в участке, который, по слухам, он планирует разделить надвое и продать.
«Он пришел и в борзой форме заявил: „Это мой дом, я его выкупил“. Договориться невозможно: выселяйтесь и все. Мы объясняем ситуацию, а он говорит: „Вы мне никто, проживание ваше здесь не положено. Я хозяин“. Наша сторона юридически слабая, а у него есть человек, который ему помогает. Мое мнение: сынок покупает, а, чтобы ему за это ничего не было, он папой прикрывается», — заявил Городу55 Игорь Отт.
Роман Новиков, в свою очередь, не видит в своей позиции ничего предосудительного. Он упирает на то, что сделка была законной. Моральную составляющую истории народный избранник отказался оценивать.
«Абсолютно никакого конфликта с точки зрения отношений депутата и избирателей. Мы этот дом купили не у них, а через аукцион Сбербанка. Не знаю, почему сюда приплели депутата, какую это сыграло роль. Они все прекрасно понимали, когда не платили, что я могу поделать? Не я бы выкупил, так другой. Посмотрите на это с другой стороны: что я могу сделать, если они не платят?» — ответил депутат.
По его словам, дом он готов продать тем же Оттам, если они захотят там остаться. После вопроса, по какой цене, парламентарий бросил трубку.
Еще одно поражение
Когда семья отказалась выселиться, Новиков открыл новую тяжбу. 30 января 2019 года Азовский районный суд встал на его сторону и постановил принудительно выселить Оттов из дома без предоставления другого жилого помещения. В этот раз семья прибегла к услугам юриста и попыталась оспорить решение, но время уже было упущено. На прошлой неделе, 3 апреля, Омский областной суд отказал им в апелляции и оставил в силе прежний вердикт. Решение уже вступило в силу.
Со дня на день Отты ждут приставов, которые силой выставят их на улицу.
«Вариантов вообще никаких. Только выйти и остаться на улице. Задумывались, как быть: и против закона не пойдешь, но что тогда делать? Пытались пробиться к главе Азовского района, но к нему только по записи — записались на 10 апреля. Адвокат говорит, по Конституции положено 6 кв. метров на человека, надеемся на это», — говорит Игорь.
Он уверен, что решение было несправедливым. По закону они могли рассчитывать на шанс самостоятельно продать жилье, погасить ипотеку и оставить остаток денег себе. Однако дом очень быстро ушел с молотка, альтернативных вариантов никто не предлагал. Теперь ситуация такова, что семья потеряла и крышу над головой, и те деньги, которые годами выплачивались банку. Кроме того, все это время с арестованного банковского счета Игоря удерживалась зарплата, так что жить было практически не на что.
«После продажи дома пристав звонит: у вас перерасчет 40 тысяч, куда вам вернуть. То есть были деньги, чтобы погасить просрочку в тот момент, но они этого не сделали», — пожаловался он.
Деньги с зарплаты продолжают удерживать, хотя дом продан и арест со счетов давно снят.
«Положено 6 кв. метров»
Адвокат Оттов считает, что семья слишком поздно обратилась за помощью. Срок обжалования по решению о продаже дома уже прошел, то есть процесс отчуждения имущества фактически необратим. Единственный вариант — апеллировать к Конституции, которая гарантирует право на жилье. По его мнению, сложилось наглядное противоречие между законом об ипотеке, Жилищным кодексом и общей риторикой государства о помощи многодетным семьям.
«Сил бороться у них нет. Пытались, но они не юристы. Где-то не знали, где-то пропустили сроки обжалования, а депутат подсуетился и выкупил дом. Товарищи слов таких не знают, как ипотечные каникулы, и банк ничего не предложил. У них кабальный 15%-й кредит, хотя президент Путин говорит о ставке 6% для многодетных на весь срок ипотеки. В итоге они дом потеряли и еще должны остались. А ведь дом записан в том числе на детей, права на него есть и у них, хоть и опосредованно», — сообщил Городу55 юрист Дмитрий Шейко.
Он намерен добиваться обжалования на том основании, что семьи с детьми нельзя выселять без предоставления другого жилья.
«По Жилищному кодексу им полагается общежитие с площадью 6 кв. метров на человека. Но суд в обеих инстанциях постановил выселить немедленно. Теперь будем просить отсрочку, обжаловать, пытаться признать торги недействительными. Хотя облсуд не поддержал ходатайство направить запрос в Конституционный суд. Но решение противоречит Конституции, потому что государство предоставляет многодетным малоимущим право на жилище», — уверен адвокат.
Однако, пока процесс будет продолжаться в разных инстанциях, семья Оттов может остаться на улице. Велика вероятность, что на этом этапе органы опеки проявят большую активность и поднимут вопрос ограничения родительских прав. В таком случае детей, включая девушку-инвалида, ожидает перспектива детдома.
Город55 будет следить за развитием событий.