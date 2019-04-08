Депутат vs оператор надоев. Как многодетная семья проиграла битву за дом

В суде прокуратура ходатайствовала об отсрочке выселения до августа 2019 года. Органы опеки в интересах детей в принципе возражали против продажи дома, поскольку жить семье больше негде. Однако суд не принял эти доводы во внимание. Кроме того, решение было вынесено заочно, так как супруги не пришли на заседание. Как они объяснили, повестку за них забрала гостившая родственница и забыла отдать хозяевам. Позже они пытались оспорить получение акта под роспись, но в почерковедческой экспертизе им отказали. Само решение вовремя не обжаловали, и в июле дом ушел с молотка.