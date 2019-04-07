В Омской области полицейские задержали юных угонщиков двух автомобилей

Вскоре полицейские нашли на одной из улиц угнанную «Волгу», а рядом с ней и юных злоумышленников. Они рассказали полицейским, что хотели только покататься, а не похищать автомобили. Когда они подошли к машинам, оказалось, что они не заперты и ключи находились в замка зажигания обеих машин.