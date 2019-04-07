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Posted 7 апреля 2019, 09:25

Published 7 апреля 2019, 09:25

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омской области полицейские задержали юных угонщиков двух автомобилей

В Омской области полицейские задержали юных угонщиков двух автомобилей

7 апреля 2019, 09:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня ночью, около 1:00 часов, в полицию поселка Шербакуль обратился местный житель и заявил, что у него угнали две машины.

Мужчина пояснил полицейским, что пропажу обнаружил, выйдя за ворота дома. На ночь он оставлял припаркованными у дома автомобили «Волга» и «Деу Нексия». Вторую машину он обнаружил сам возле сломанного соседского забора, сообщают в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что дома отсутствует 16-летний студент колледжа, состоящий на учете. Кроме этого, нашлись жители поселка, которые видели его в компании 14-летнего приятеля.

Вскоре полицейские нашли на одной из улиц угнанную «Волгу», а рядом с ней и юных злоумышленников. Они рассказали полицейским, что хотели только покататься, а не похищать автомобили. Когда они подошли к машинам, оказалось, что они не заперты и ключи находились в замка зажигания обеих машин.

Первой, по их словам, они завели «Нексию», однако с управлением не справились и доехали лишь до соседского забора. После столкновения с ним они пересели на «Волгу» и поехали кататься по поселку.

Как пояснили в ведомстве, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Угон». С владельцем автомобилей полицейские провели профилактическую беседу, объяснив, что транспортные средства следует парковать во дворе, а из ключа зажиганию нужно доставать ключ и убирать в надежное место.

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