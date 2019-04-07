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Posted 7 апреля 2019, 12:01

Published 7 апреля 2019, 12:01

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске сдали почти 3 000 кг старых тетрадей, чтобы сохранить лес

В Омске сдали почти 3 000 кг старых тетрадей, чтобы сохранить лес

7 апреля 2019, 12:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во всероссийской экологической акции приняли участие более 300 омичей.

Сегодня прошла Всероссийская экологическая акция под хештегом #СохранимЛес. В каждом из 85 субъектов страны были организованы точки сбора макулатуры, куда старую бумагу мог принести любой желающий.

Акция в Омске началась в 11 часов. Официально она завершена в 17 часов по омскому времени, однако некоторые до сих пор несут бумагу в пункты приема макулатуры.

В сегодняшней акции в Омске, по данным организаторов, поучаствовало более 300 омичей. За время акции на всех пяти точках удалось собрать, по предварительным данным, более 2 700 кг макулатуры.

Самыми активными участниками акции, по словам организаторов, стали школьники и студенты, которые приносили на точки сбора свои исписанные тетради и старые конспекты. Также к акции подключились и работники медучреждений.

Всю собранную макулатуру команда отдаст на переработку региональному оператору.

«У нас сотрудничество с регоператором имеет «изюминку»: в обмен на собранную макулатуру организация передала нам большую корзину с фруктами», - делится координатор акции в Омске Анастасия Ерахтина.

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