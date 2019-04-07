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Posted 7 апреля 2019, 10:40

Published 7 апреля 2019, 10:40

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске автоледи на «Кадилаке» сбила 50-летнего пешехода

В Омске автоледи на «Кадилаке» сбила 50-летнего пешехода

7 апреля 2019, 10:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вчера вечером, около 22:00 часов, в омскую Госавтоинспекцию сообщили о ДТП, в котором пострадал пешеход.

Авария случилась в районе дома № 202 по улице 24-я Северная, пояснили в пресс-службе ведомства. На место прибыли сотрудники ГИБДД и предварительно установили, что мужчина попал под колеса автомобиля «Кадилак», за рулем которого находилась 28-летняя девушка.

Автоледи без признаков опьянения сбила мужчину, когда тот переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

Мужчину с травмами доставили в медучреждение, пояснили в ведомстве. На данный момент проводится проверка.

В паблике «Инцидент Омск» нашлись свидетели ДТП. Они рассказали, что женщина покинула место ДТП и в момент аварии на автомобиле не было правого зеркала. В ведомстве официальной информации об этом нет.

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