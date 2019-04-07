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Posted 7 апреля 2019, 04:11

Published 7 апреля 2019, 04:11

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

С начала года в Омской области четыре человека заразились опасной болезнью

С начала года в Омской области четыре человека заразились опасной болезнью

7 апреля 2019, 04:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В омском отделении Роспотребнадзора рассказали о заболеваемости туляремией на территории региона в последние несколько лет.

В 2016-2018 годах, по данным ведомства, в Омской области специалисты зарегистрировали 62 случая заболевания туляремией в Омске, еще 19 – в районах области.

В прошлом году заболевание диагностировали у 18 человек. По два случая выявили в Крутинском и Одесском районах, еще по одному нашли в Омском, Калачинском, Любинском, Большеуковском и Усть-Ишимском районах. Остальные 9 случаев отметили в Омске.

«Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», - пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

В новом году на территории региона уже выявлено 4 случая заболевания туляремией - по два в Омском районе и Омске.

Увеличение количества заболевших в ведомстве объясняют тем, что почти каждый второй (45%) не привит от этой болезни. При этом природные очаги заболевания распространены по всей территории региона.

В ведомстве также отметили, что заболеть туляремией может почти каждый человек: практически 100% людей восприимчивы к этой болезни, вне зависимости от пола и возраста. Проявляется болезнь интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов.

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