С начала года в Омской области четыре человека заразились опасной болезнью

Posted 7 апреля 2019, 04:11
Published 7 апреля 2019, 04:11
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В 2016-2018 годах, по данным ведомства, в Омской области специалисты зарегистрировали 62 случая заболевания туляремией в Омске, еще 19 – в районах области.
В прошлом году заболевание диагностировали у 18 человек. По два случая выявили в Крутинском и Одесском районах, еще по одному нашли в Омском, Калачинском, Любинском, Большеуковском и Усть-Ишимском районах. Остальные 9 случаев отметили в Омске.
«Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», - пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
В новом году на территории региона уже выявлено 4 случая заболевания туляремией - по два в Омском районе и Омске.
Увеличение количества заболевших в ведомстве объясняют тем, что почти каждый второй (45%) не привит от этой болезни. При этом природные очаги заболевания распространены по всей территории региона.
В ведомстве также отметили, что заболеть туляремией может почти каждый человек: практически 100% людей восприимчивы к этой болезни, вне зависимости от пола и возраста. Проявляется болезнь интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов.