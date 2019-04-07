С начала года в Омской области четыре человека заразились опасной болезнью

В прошлом году заболевание диагностировали у 18 человек. По два случая выявили в Крутинском и Одесском районах, еще по одному нашли в Омском, Калачинском, Любинском, Большеуковском и Усть-Ишимском районах. Остальные 9 случаев отметили в Омске.