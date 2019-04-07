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Posted 7 апреля 2019, 06:30

Published 7 апреля 2019, 06:30

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Рабочая неделя в Омске начнется без осадков и с +13 градусов

Рабочая неделя в Омске начнется без осадков и с +13 градусов

7 апреля 2019, 06:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в первые три дня новой рабочей недели на территории региона продержится температура от +12 до +14 градусов.

В ночь на понедельник, 8 апреля, воздух может остыть до -7 градусов, однако днем он прогреется уже до +13 градусов. Осадков в этот день не ожидается, ветер юго-западный, южный 2-7 м/с.

Во вторник, 9 апреля, синоптики обещают ночную температуру от -3 до +2, днем же может потеплеть до +14 градусов. Местами на территории региона пройдет небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом на западный 4-9 м/с.

В среду, 10 апреля, ночью ожидается понижение температуры максимум до -4 градусов, в дневное время термометр покажет от +7 до +12 градусов тепла. Местами в регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

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