Рабочая неделя в Омске начнется без осадков и с +13 градусов

Posted 7 апреля 2019, 06:30
Published 7 апреля 2019, 06:30
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В ночь на понедельник, 8 апреля, воздух может остыть до -7 градусов, однако днем он прогреется уже до +13 градусов. Осадков в этот день не ожидается, ветер юго-западный, южный 2-7 м/с.
Во вторник, 9 апреля, синоптики обещают ночную температуру от -3 до +2, днем же может потеплеть до +14 градусов. Местами на территории региона пройдет небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом на западный 4-9 м/с.
В среду, 10 апреля, ночью ожидается понижение температуры максимум до -4 градусов, в дневное время термометр покажет от +7 до +12 градусов тепла. Местами в регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.