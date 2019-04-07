Ночью под Павлоградкой пьяный водитель опрокинул машину в кювет

Сотрудники ГИБДД прибыли на улицу Колхозную в поселке Павлоградка, где и случилась авария. Предварительно им удалось установить, что 32-летний водитель автомобиля «Рено Логан» в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал в кювет.