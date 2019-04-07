Ночью под Павлоградкой пьяный водитель опрокинул машину в кювет

Posted 7 апреля 2019, 07:37
Published 7 апреля 2019, 07:37
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Сотрудники ГИБДД прибыли на улицу Колхозную в поселке Павлоградка, где и случилась авария. Предварительно им удалось установить, что 32-летний водитель автомобиля «Рено Логан» в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал в кювет.
Съехав с дороги, машина перевернулась. Водитель автомобиля, а также его 31-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медучреждение.
Сейчас, по данным ведомства, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.