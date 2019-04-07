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Posted 7 апреля 2019, 07:37

Published 7 апреля 2019, 07:37

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Ночью под Павлоградкой пьяный водитель опрокинул машину в кювет

Ночью под Павлоградкой пьяный водитель опрокинул машину в кювет

7 апреля 2019, 07:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Павлоградскому району сегодня, около 1:30 часов, рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД прибыли на улицу Колхозную в поселке Павлоградка, где и случилась авария. Предварительно им удалось установить, что 32-летний водитель автомобиля «Рено Логан» в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал в кювет.

Съехав с дороги, машина перевернулась. Водитель автомобиля, а также его 31-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Сейчас, по данным ведомства, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

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