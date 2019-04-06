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Posted 6 апреля 2019, 06:30

Published 6 апреля 2019, 06:30

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омской области долги по зарплате достигли почти 10 млн рублей

В Омской области долги по зарплате достигли почти 10 млн рублей

6 апреля 2019, 06:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омскстате опубликовали данные о долгах работодателей перед работниками организаций региона.

Согласно отчету, на 1 апреля 2019 года омичи недополучили от работодателей 9,7 млн рублей. Отмечается, что долг перед работниками омских организаций с марта этого года вырос более чем вдвое – на 62,2%.

Работникам компаний города Омска работодатели задолжали 6,8 млн рублей, сотрудникам районных предприятий не выплатили 2,9 млн рублей заработной платы.

В ведомстве отмечают, что самый большой долг по зарплате накопился перед сотрудниками сферы образования. Они недополучили зарплату в размере 3,1 млн рублей. Сотрудникам обрабатывающих производств работодатели задолжали 2,9 млн рублей.

Немногим более 2 млн заработной платы недополучили работники предприятий в сфере транспорта. Специалистам в области водоснабжения, работникам, которые занимаются утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, не выплатили 817 тыс. рублей. Исправнее всего, по данным ведомства, зарплату получали работники в области здравоохранения и социальных услуг: перед ними работодатели накопили долг в размере 776 тыс. рублей.

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