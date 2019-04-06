В Омской области долги по зарплате достигли почти 10 млн рублей

Немногим более 2 млн заработной платы недополучили работники предприятий в сфере транспорта. Специалистам в области водоснабжения, работникам, которые занимаются утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, не выплатили 817 тыс. рублей. Исправнее всего, по данным ведомства, зарплату получали работники в области здравоохранения и социальных услуг: перед ними работодатели накопили долг в размере 776 тыс. рублей.