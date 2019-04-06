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Posted 6 апреля 2019, 07:10

Published 6 апреля 2019, 07:10

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Около 32% омичей никогда не употребляли алкоголь

Около 32% омичей никогда не употребляли алкоголь

6 апреля 2019, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пресс-конференция, посвященная Дню здоровья, прошла накануне в Доме журналиста. Врачи рассказали, сколько омичей употребляют алкоголь, а кто отказался от него полностью.

Для того, чтобы выяснить это, медики провели опрос среди разных слоев населения. В выборку вошли ответы как горожан, так и жителей районов области в возрасте от 18 до 99 лет, сообщает «ОмскЗдесь».

Опрошенных специалисты распределили по возрастным группам в равных количествах. Выяснилось, что в течение последнего месяца алкоголь употребляли 22,3% жителей региона, из которых 6,8% людей старше 75 лет. Остальные 15,5% находятся в возрастной группе 35-45 лет.

Непьющих сейчас, но выпивавших за последний год в регионе оказалось 20,7%. В течение предыдущего года не употребляли спиртосодержащие напитки 24%, а 32% респондентов никогда не употребляли алкоголь.

Употребляют алкоголь ежедневно только 0,3% опрошенных. 04% выпивают в течение 5-6 дней в неделю, 1,5% жителей области употребляют алкоголь 3-4 раза в неделю. 10% омичей выпивают алкоголь 1-2 дня в неделю. 61% опрошенных омичей употребляют спиртосодержащие напитки менее одного раза в неделю.

«Люди в возрасте до 25 лет реже употребляют крепкие алкогольные напитки, при этом идет тенденция к увеличению употребления слабоалкогольных напитков. Несмотря на это, в пересчете на чистый этанол они употребляют больше спирта, чем взрослое население с крепкими напитками», - приводит издание слова главного врача Омского областного центра медицинской профилактики Вероники Бастрыгиной.

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