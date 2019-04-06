Около 32% омичей никогда не употребляли алкоголь

«Люди в возрасте до 25 лет реже употребляют крепкие алкогольные напитки, при этом идет тенденция к увеличению употребления слабоалкогольных напитков. Несмотря на это, в пересчете на чистый этанол они употребляют больше спирта, чем взрослое население с крепкими напитками», - приводит издание слова главного врача Омского областного центра медицинской профилактики Вероники Бастрыгиной.