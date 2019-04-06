На трассе под Омском опрокинулся КамАЗ со щебнем (Фото)

В отделе пропаганды БДД омской Госавтоинспекции порталу «NGS55» пояснили, что грузовик с полуприцепом, в котором находился щебень, ехал с моста в сторону Азовского кольца. При повороте направо водитель не справился с управлением. В аварии, по данным ведомства, нет пострадавших.