На трассе под Омском опрокинулся КамАЗ со щебнем (Фото)

Posted 6 апреля 2019, 03:10
Published 6 апреля 2019, 03:10
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Фотографиями произошедшего поделились очевидцы в паблике «Инцидент Омск». Авария случилась недалеко от виадука у поселка Новоомский.
Авторы записи утверждают, что причиной опрокидывания стали неисправные тормоза большегруза.
В отделе пропаганды БДД омской Госавтоинспекции порталу «NGS55» пояснили, что грузовик с полуприцепом, в котором находился щебень, ехал с моста в сторону Азовского кольца. При повороте направо водитель не справился с управлением. В аварии, по данным ведомства, нет пострадавших.