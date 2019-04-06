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Posted 6 апреля 2019, 03:10

Published 6 апреля 2019, 03:10

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

На трассе под Омском опрокинулся КамАЗ со щебнем (Фото)

На трассе под Омском опрокинулся КамАЗ со щебнем (Фото)

6 апреля 2019, 03:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
ДТП на Русско-Полянском тракте случилось вчера, 5 апреля. На трассе в Омском районе перевернулся грузовик.

Фотографиями произошедшего поделились очевидцы в паблике «Инцидент Омск». Авария случилась недалеко от виадука у поселка Новоомский.

Авторы записи утверждают, что причиной опрокидывания стали неисправные тормоза большегруза.

В отделе пропаганды БДД омской Госавтоинспекции порталу «NGS55» пояснили, что грузовик с полуприцепом, в котором находился щебень, ехал с моста в сторону Азовского кольца. При повороте направо водитель не справился с управлением. В аварии, по данным ведомства, нет пострадавших.

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