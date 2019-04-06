Микрозаймы против кредитов: сколько и кому задолжали россияне

Posted 6 апреля 2019, 02:40
Published 6 апреля 2019, 02:40
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
«Новые известия» проанализировали, где в России самые ответственные должники, а где долги растут больше всего.
Оказывается, россияне не всегда в силах погасить кредит, даже если сумма долга минимальна. Исследование показало, что примерно каждый двадцатый рубль остается невозвращенным. В основном просрочки платежей случаются из-за того, что сумма этих платежей оказывается неожиданно большой.
Уровень закредитованности
«Новые известия» взяли данные Центробанка о размере задолженности в регионах на 1 марта 2019 года, а также данные Росстата о количестве населения, и рассчитали, сколько долгов приходится на одного гражданина.
Омская область не вошла ни в топ-10 наименее закредитованных, ни в топ-10 по должникам. Места в рейтинге расположились совсем не в зависимости от уровня жизни. Долги выше в тех регионах, где цены на недвижимость и продукты гораздо выше, чем в других.
«Размер задолженности по кредиту во многом зависит от стоимости квартир в регионе. Чем дороже квартиры, тем больше ипотечные займы. А они оказывают существенное влияние на общую задолженность: исходя из данных ЦБ, в начале 2019 года на них приходилось 42% от всей задолженности», - приводит издание слова замдиректора Института актуальной экономики Ивана Андропова.
Большая задолженность – не самая большая проблема. Тяжелее вернуть кредит, если в сравнении с зарплатой он слишком большой. Отношение уровня задолженности с уровнем зарплат дает понять, сколько зарплат нужно оставить в банке, чтобы погасить все долги.
В погашении кредитов россиянам не помогают даже высокие зарплаты. Долговая нагрузка на россиян, по мнению экспертов, будет только расти: кредит становится доступнее, больше.
«Если человек не может сам рассчитать свои возможности, за него это сделает банк. Куда страшнее резко растущая задолженность перед микрофинансовыми организациями и «чёрными кредиторами», - подчеркивает Иван Андропов.
Микрозаймы против банков
Микрофинансовые организации могут выдавать до 500 тысяч или 1 млн рублей любому человеку. Существует множество видов таких займов, но самым популярным считается «Займ до зарплаты» — это займы на сумму до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней. Именно по ним установлены самые большие ставки, которые с 1 июля 2019 года должны быть ограничены 1% в день. То есть через год процент по займу достигнет 365%.
Однако если банки тщательно отбирают заемщиков, то в микрофинансовых организациях займ может оформить любой желающий. Отсюда и большие долги, и просрочки. Чтобы люди не остались ни с чем, ЦБ ввел ограничение на максимальный размер переплаты, а также сейчас обсуждается запрет займов под залог недвижимости.
Но МФО иногда является единственным возможным вариантом занять деньги. Например, у человека может не быть кредитной истории или «белая» зарплата слишком маленькая. Проценты в МФО будут больше, но зато бумаги никого не интересуют. Помимо этого микрофинансовые организации могут выдавать займы предпринимателям. Они даже участвуют в госпрограммах льготного финансирования.
Займ у МФО будет безвреден и даже полезен, если у человека будет возможность вернуть его через день-два. Однако это работае,т только если человек имеет стабильный доход и платежи не серьезно ударят по бюджету. Но в большинстве случаев стоит занять у друзей или отказаться от запланированного до лучших времен.
Кредиторы-нелегалы
Для этой категории ограничения ЦБ не имеют никакого значения. Если в МФО иногда заемщикам отказывают в выдаче денег, то «черные кредиторы» выдают деньги всем, при этом долги они буквально «выбивают» руками коллекторов.
По данным СРО «МиР», кредиторы-нелегалы выдали 115 млрд рублей кредитов. В прошлом году уровень обращений к таким кредиторам увеличился на 15%. Это эксперты объясняют падением уровня доходов.
Выходит, чем меньше у населения доход, тем чаще жители берут кредит, и их долги постоянно растут. Кредит может быть полезен, однако нужно трезво оценивать свои возможности и силы.