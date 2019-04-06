Микрозаймы против кредитов: сколько и кому задолжали россияне

Микрофинансовые организации могут выдавать до 500 тысяч или 1 млн рублей любому человеку. Существует множество видов таких займов, но самым популярным считается «Займ до зарплаты» — это займы на сумму до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней. Именно по ним установлены самые большие ставки, которые с 1 июля 2019 года должны быть ограничены 1% в день. То есть через год процент по займу достигнет 365%.