РЭК предлагает снизить на 400 грамм норматив накопления ТКО для омичей

Posted 5 апреля 2019, 07:25
Published 5 апреля 2019, 07:25
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Основанием для пересмотра стала внутренняя проверка, проведенная РЭК в феврале и марте 2019 года:
«Эксперты РЭК в ходе внутренней проверки еще раз сверили данные сводных таблиц с собранными в 2016–2017 гг. ведомостями замеров, предоставленными управляющими организациями, и в одном случае выявили расхождение: было обнаружено некорректное отображение количества жильцов по одному из домов», - сообщает пресс-служба Правительства Омской области.
В настоящее время проект приказа РЭК Омской области направлен на антикоррупционную экспертизу. В то же время отмечается, что корректировки норматива будут учтены уже в первых квитанциях, которые получат жители Омска, и итоговый платеж для них может немного снизиться.
Приказ РЭК о внесении изменений предписывает: ранее установленную норму в 25,550 кг на человека в месяц заменить на 25,124 кг, соответственно, прежнюю норму накопления ТКО 306,6 кг на человека в год заменить на 301,49 кг.
Отметим, что приказом РЭК будут внесены изменения только для жителей благоустроенных домов в Омске, корректировки норматива на жителей области не распространяются.
К слову, даже скорректированный тариф может оказаться не окончательным, поскольку будет проводиться процедура новых замеров накопления ТКО.
И хотя, согласно закону, пересмотреть эти нормы можно лишь в течение года, губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что добивается на федеральном уровне сокращения этого срока до 3 месяцев. После определения новых нормативов будет в очередной раз пересмотрен и тариф.