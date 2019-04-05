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Posted 5 апреля 2019, 02:36

Published 5 апреля 2019, 02:36

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омичка с ножом напала на соседей по общежитию

Омичка с ножом напала на соседей по общежитию

5 апреля 2019, 02:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Инцидент произошел 3 апреля в коммунальной квартире, расположенной в доме на улице 22 Апреля в Омске. Сообщение о ножевых ранениях экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило от станции скорой медицинской помощи в 22:15.

Прибывшие на место происшествия силовики застали в коридоре коммунальной квартиры врачей, перевязывающих раненую пару. У девушки наблюдалось обширное кровотечение из пореза на руке, а у молодого человека — резаные раны в области предплечья и живота, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

Как выяснилось, в коммунальной квартире проживали две пары. Они решили устроить застолье, в ходе которого вспыхнул конфликт. Тогда соседка схватила нож и нанесла молодой паре ранения, сама же заперлась в своей комнате.

Росгвардейцы убедили омичку выйти из комнаты, в которой в дальнейшем было обнаружено орудие преступления — нож со следами крови. Ранее судимая за аналогичные преступления женщина была доставлена в полицию, а раненые жильцы — в больницу.

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