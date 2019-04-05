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Posted 5 апреля 2019, 00:31

Published 5 апреля 2019, 00:31

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

На Левом берегу начали строить детский сад

На Левом берегу начали строить детский сад

5 апреля 2019, 00:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске на улице Лисицкого приступили к строительству нового детского сада. В настоящее время рабочие ООО «Домострой» занимаются рытьем котлована под заливку фундамента здания.

Строительство детского сада на пять возрастных групп планируется завершить к концу 2019 года. Дошкольное учреждение будет иметь собственный пищеблок, спортивный и музыкальные залы, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

Во время возведения здания будут учтены все самые современные нормы тепло- и энергосбережения. Для этого смонтируют пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами, а стены утеплят специальными плитами из минеральной ваты толщиной 20 сантиметров.

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