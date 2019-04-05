На Левом берегу начали строить детский сад

Posted 5 апреля 2019, 00:31
Published 5 апреля 2019, 00:31
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Строительство детского сада на пять возрастных групп планируется завершить к концу 2019 года. Дошкольное учреждение будет иметь собственный пищеблок, спортивный и музыкальные залы, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.
Во время возведения здания будут учтены все самые современные нормы тепло- и энергосбережения. Для этого смонтируют пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами, а стены утеплят специальными плитами из минеральной ваты толщиной 20 сантиметров.