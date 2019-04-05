На АЗС пьяный омич зажигалкой поджег заправочный шланг

Posted 5 апреля 2019, 08:06
Published 5 апреля 2019, 08:06
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Инцидент произошел 3 апреля около 19:30. Сельчанину, приехавшему в Омск в поисках работы, отказали в трудоустройстве. Расстроенный мужчина забежал на АЗС, выхватил заправочный шланг и зажигалкой поджег оставшийся в нем бензин, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.
Открытое пламя, полыхающее возле одной из колонок АЗС, заметил сотрудник ППС, проезжая мимо на служебном автомобиле. Полицейский проследовал к дебоширу и потребовал прекратить противоправные действия. Однако мужчина не унимался — ругался матом и оказывал сопротивление. Задерживать сельчанина пришлось силой.
За хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения омича отправили под арест на 6 суток и обязали выплатить штраф в размере 500 рублей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества. Одно уголовное дело уже возбуждено — сельчанин ответит перед законом за оскорбление представителя власти.