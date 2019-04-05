На АЗС пьяный омич зажигалкой поджег заправочный шланг

За хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения омича отправили под арест на 6 суток и обязали выплатить штраф в размере 500 рублей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества. Одно уголовное дело уже возбуждено — сельчанин ответит перед законом за оскорбление представителя власти.