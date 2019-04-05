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Posted 5 апреля 2019, 08:06

Published 5 апреля 2019, 08:06

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

На АЗС пьяный омич зажигалкой поджег заправочный шланг

На АЗС пьяный омич зажигалкой поджег заправочный шланг

5 апреля 2019, 08:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске 30-летний неоднократно судимый житель Полтавского района на 6 суток попал под арест за поджог заправочного шланга на автозаправочной станции, расположенной на улице Енисейская.

Инцидент произошел 3 апреля около 19:30. Сельчанину, приехавшему в Омск в поисках работы, отказали в трудоустройстве. Расстроенный мужчина забежал на АЗС, выхватил заправочный шланг и зажигалкой поджег оставшийся в нем бензин, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Открытое пламя, полыхающее возле одной из колонок АЗС, заметил сотрудник ППС, проезжая мимо на служебном автомобиле. Полицейский проследовал к дебоширу и потребовал прекратить противоправные действия. Однако мужчина не унимался — ругался матом и оказывал сопротивление. Задерживать сельчанина пришлось силой.

За хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения омича отправили под арест на 6 суток и обязали выплатить штраф в размере 500 рублей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества. Одно уголовное дело уже возбуждено — сельчанин ответит перед законом за оскорбление представителя власти.

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