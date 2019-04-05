Крупнейшие сети АЗС Омска объявили, что не торгуют казахским бензином

Напомним, на этой неделе в интервью изданию Forbes.kz один из руководителей национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов, заявил, что вся Омская область сидит на казахском бензине. По его информации, Казахстан сегодня производит бензин в избыточном количестве. Закрывая свои потребности, значительные объемы республика направляет в соседнюю Омскую область, где цена на топливо выше.