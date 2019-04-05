Крупнейшие сети АЗС Омска объявили, что не торгуют казахским бензином

Posted 5 апреля 2019, 06:44
Published 5 апреля 2019, 06:44
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Об этом Городу55 сообщили представители крупнейших сетей автозаправок, располагающих более 150 АЗС на территории Омска и Омской области - АЗС «Газпромнефть», АЗС «Топлайн».
По словам операторов АЗС, информация о том, что омский рынок заполонил бензин из Казахстана, абсолютно не соответствует действительности. Убедиться в этом легко. Достаточно на любой АЗС попросить документы на бензин. Данные бумаги продавцы обязаны предоставить по первому требованию покупателя.
«На АЗС сети «Газпромнефть» в Омске и области реализуется только топливо производства Омского НПЗ. Информацию о производителе вы всегда можете получить на любой АЗС сети из паспорта качества реализуемой на данный момент партии топлива», - сказали в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть».
Аналогичный ответ дали представители АЗС «Топлайн».
«По нашим АЗС это не так. Все топливо, которое мы реализуем, оно производится на Омском НПЗ. И на любой нашей АЗС можно попросить сертификат и паспорт качества, где будут написаны все основные характеристики топлива», - пояснила официальный представитель сети АЗС «Топлайн» Мария Шевченко.
Напомним, на этой неделе в интервью изданию Forbes.kz один из руководителей национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов, заявил, что вся Омская область сидит на казахском бензине. По его информации, Казахстан сегодня производит бензин в избыточном количестве. Закрывая свои потребности, значительные объемы республика направляет в соседнюю Омскую область, где цена на топливо выше.