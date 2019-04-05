Денег на строительство железнодорожного обхода Омска пока нет

Posted 5 апреля 2019, 04:21
Published 5 апреля 2019, 04:21
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
О судьбе проекта железнодорожного обхода Омска рассказал начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, занявший пост руководителя в мае 2018 года, в интервью «Континенту Сибирь».
По его словам, механизм выделения средств на строительство железнодорожного обхода Омска на сегодняшний день неизвестен, поэтому перспективы данного проекта зависят от многих факторов, в том числе и от потенциального пассажиропотока.