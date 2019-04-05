Денег на строительство железнодорожного обхода Омска пока нет

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года предусматривает строительство железной дороги в обход Омска от станции Татарская в Новосибирской области до станции Называевская в Омской области, однако вопрос выделения средств на эти цели пока не решен.

О судьбе проекта железнодорожного обхода Омска рассказал начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, занявший пост руководителя в мае 2018 года, в интервью «Континенту Сибирь». По его словам, механизм выделения средств на строительство железнодорожного обхода Омска на сегодняшний день неизвестен, поэтому перспективы данного проекта зависят от многих факторов, в том числе и от потенциального пассажиропотока.