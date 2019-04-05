gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2019, 04:21

Published 5 апреля 2019, 04:21

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Денег на строительство железнодорожного обхода Омска пока нет

Денег на строительство железнодорожного обхода Омска пока нет

5 апреля 2019, 04:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года предусматривает строительство железной дороги в обход Омска от станции Татарская в Новосибирской области до станции Называевская в Омской области, однако вопрос выделения средств на эти цели пока не решен.

О судьбе проекта железнодорожного обхода Омска рассказал начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, занявший пост руководителя в мае 2018 года, в интервью «Континенту Сибирь».

По его словам, механизм выделения средств на строительство железнодорожного обхода Омска на сегодняшний день неизвестен, поэтому перспективы данного проекта зависят от многих факторов, в том числе и от потенциального пассажиропотока.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика