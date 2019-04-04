Водителя маршрутки, виновного в смерти двух пассажиров, отправили в колонию

Posted 4 апреля 2019, 03:31
Published 4 апреля 2019, 03:31
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Дорожно-транспортное происшествие случилось 31 августа 2018 года, когда водитель маршрутного такси марки «ГАЗ», двигаясь по улице Лукашевича, при совершении поворота выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем. Машину отбросило на другое маршрутное такси.
В результате аварии погибли двое пассажиров управляемого виновником автобуса, еще двоим омичам был причинен тяжкий вред здоровью.
Водитель полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.