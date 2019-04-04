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Posted 4 апреля 2019, 03:31

Published 4 апреля 2019, 03:31

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Водителя маршрутки, виновного в смерти двух пассажиров, отправили в колонию

Водителя маршрутки, виновного в смерти двух пассажиров, отправили в колонию

4 апреля 2019, 03:31
Фото: иллюстрация. Медиахолдинг1Mi.
Кировский районный суд города Омска приговорил 63-летнего местного жителя к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчину признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 31 августа 2018 года, когда водитель маршрутного такси марки «ГАЗ», двигаясь по улице Лукашевича, при совершении поворота выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем. Машину отбросило на другое маршрутное такси.

В результате аварии погибли двое пассажиров управляемого виновником автобуса, еще двоим омичам был причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

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