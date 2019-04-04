В Омске на родительский день организуют автобусные маршруты к 11 кладбищам

Posted 4 апреля 2019, 13:17
Published 4 апреля 2019, 13:17
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Согласно постановлению, на кладбищах до 1 мая будет проведена уборка территории, произведен ямочный ремонт подходов, а также оборудованы автостоянки для транспорта.
В документе также отмечается, что 4, 5 и 7 мая департамент транспорта администрации Омска организует автобусные маршруты к 11 кладбищам:
Также на кладбищах оборудуют биотуалеты и организуют продажу ритуальных принадлежностей. В эти дни на указанных территориях будут дежурить медики и полицейские.