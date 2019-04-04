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Posted 4 апреля 2019, 13:17

Published 4 апреля 2019, 13:17

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске на родительский день организуют автобусные маршруты к 11 кладбищам

В Омске на родительский день организуют автобусные маршруты к 11 кладбищам

4 апреля 2019, 13:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
План мероприятий по подготовке ко дню поминовения усопших в 2018 году утвердили в мэрии Омска.

Согласно постановлению, на кладбищах до 1 мая будет проведена уборка территории, произведен ямочный ремонт подходов, а также оборудованы автостоянки для транспорта.

В документе также отмечается, что 4, 5 и 7 мая департамент транспорта администрации Омска организует автобусные маршруты к 11 кладбищам:

  • до Ново-Кировского кладбища;
  • до Ново-Южного кладбища;
  • до Северо-Восточного кладбища;
  • до Старо-Восточного, Ново-Еврейского, Ново-Восточного, Мусульманского кладбищ;
  • до Западного кладбища;
  • до Юго-Восточного кладбища;
  • до кладбища в микрорайоне «Осташково»;
  • до кладбища в микрорайоне «Черемуховское».

Также на кладбищах оборудуют биотуалеты и организуют продажу ритуальных принадлежностей. В эти дни на указанных территориях будут дежурить медики и полицейские.

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