В Омске «бизнесмен» оставил пенсионерке на хранение пачку игрушечных денег

Posted 4 апреля 2019, 11:51
Published 4 апреля 2019, 11:51
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Женщина рассказала полицейским, что к ней в дневное время недалеко от банка на улице Кирова подошел незнакомый мужчина и представился бизнесменом. Незнакомец рассказал омичке, что ему нужно где-то оставить деньги на хранение, а пенсионерка как раз произвела на него впечатление порядочного человека.
Женщина согласилась оставить «багаж» на некоторое время у себя. Доехав до ее дома на улице 1-й Железнодорожной, незнакомец передал ей пачку пятитысячных купюр и попросил занять 35 тыс. рублей на авиабилеты. Он заверил, что вернет ей на 20 тыс. больше, когда вернется в город через пару дней.
Ничего не подозревающая омичка поняла, что попалась на уловку мошенника, только после того, как показала «багаж» своей дочери. После этого женщина обратилась в полицию.
По данным пресс-службы ведомства, в отделе полиции №6 уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские опрашивают возможных очевидцев случившегося, просматривают записи с камер наблюдения. Кроме этого проводится ряд экспертиз.