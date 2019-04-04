В Омске «бизнесмен» оставил пенсионерке на хранение пачку игрушечных денег

Женщина рассказала полицейским, что к ней в дневное время недалеко от банка на улице Кирова подошел незнакомый мужчина и представился бизнесменом. Незнакомец рассказал омичке, что ему нужно где-то оставить деньги на хранение, а пенсионерка как раз произвела на него впечатление порядочного человека.