Следком выясняет, отчего умер 40-летний сын пенсионерки

Posted 4 апреля 2019, 06:40
Published 4 апреля 2019, 06:40
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Несмотря на то, что по факту смерти омича возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, смерть мужчины могла наступить и по причинам некриминального характера, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.
Согласно предварительным данным, полученным в результате осмотра судмедэксперта, причиной смерти омича стал перитонит, который мог развиться по разным причинам, в том числе от падения или хронического заболевания.
Сейчас проверяется информация о том, что в течение 4 дней мужчина жаловался на боли в животе и пил таблетки. Более точные данные появятся после завершения экспертных судебно-медицинских и гистологических исследований.
Напомним, ранее «Город55» сообщал о том, что в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины, подозревается 60-летняя мать потерпевшего. В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъяты полено, одежда, пятна бурого цвета и 2 бутылки.