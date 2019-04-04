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Posted 4 апреля 2019, 06:40

Published 4 апреля 2019, 06:40

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Следком выясняет, отчего умер 40-летний сын пенсионерки

Следком выясняет, отчего умер 40-летний сын пенсионерки

4 апреля 2019, 06:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске следственные органы Следственного комитета РФ устанавливают обстоятельства смерти 40-летнего мужчины, тело которого было найдено сегодня, 4 апреля, в доме, расположенном на улице 15-я Линия.

Несмотря на то, что по факту смерти омича возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, смерть мужчины могла наступить и по причинам некриминального характера, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

Согласно предварительным данным, полученным в результате осмотра судмедэксперта, причиной смерти омича стал перитонит, который мог развиться по разным причинам, в том числе от падения или хронического заболевания.

Сейчас проверяется информация о том, что в течение 4 дней мужчина жаловался на боли в животе и пил таблетки. Более точные данные появятся после завершения экспертных судебно-медицинских и гистологических исследований.

Напомним, ранее «Город55» сообщал о том, что в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины, подозревается 60-летняя мать потерпевшего. В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъяты полено, одежда, пятна бурого цвета и 2 бутылки.

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