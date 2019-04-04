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Posted 4 апреля 2019, 10:41

Published 4 апреля 2019, 10:41

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Рыжая Бестия Корделия помогла полиции найти украденные деньги

Рыжая Бестия Корделия помогла полиции найти украденные деньги

4 апреля 2019, 10:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В дежурную часть 4 отдела полиции обратилась 84-летняя жительница Ленинского округа Омска с заявлением об ограблении.

Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что по пути домой на нее напал неизвестный мужчина. Он повалил пенсионерку на землю и несколько раз ударил по ногам. Омичка пыталась защитить свою сумку, однако злоумышленник оказался сильнее и вырвал имущество из ее рук. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области, у женщины не было с собой телефона и позвонить в полицию она попросила подростков, находящихся на игровой площадке.

На место преступления вместе с полицейскими прибыл кинолог батальона ППС со служебной собакой. Овчарка Рыжая Бестия Корделия сразу же взяла след и привела к мусорным бакам. Там оперативники обнаружили похищенную сумку, которую выбросил злоумышленник.

От мусорных баков след привел Рыжую Бестию к дому в 1-м Украинском переулке. Здесь злоумышленник пытался скрыться от полицейских, но сделать этого ему не удалось.

Правоохранители изъяли у грабителя похищенные у пенсионерки 600 рублей и через час вернули их законной владелице. В ведомстве сообщили, что в 4 отделе полиции уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ. Задержанному грабителю теперь грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.

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