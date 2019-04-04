Рыжая Бестия Корделия помогла полиции найти украденные деньги

Posted 4 апреля 2019, 10:41
Published 4 апреля 2019, 10:41
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что по пути домой на нее напал неизвестный мужчина. Он повалил пенсионерку на землю и несколько раз ударил по ногам. Омичка пыталась защитить свою сумку, однако злоумышленник оказался сильнее и вырвал имущество из ее рук. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области, у женщины не было с собой телефона и позвонить в полицию она попросила подростков, находящихся на игровой площадке.
На место преступления вместе с полицейскими прибыл кинолог батальона ППС со служебной собакой. Овчарка Рыжая Бестия Корделия сразу же взяла след и привела к мусорным бакам. Там оперативники обнаружили похищенную сумку, которую выбросил злоумышленник.
От мусорных баков след привел Рыжую Бестию к дому в 1-м Украинском переулке. Здесь злоумышленник пытался скрыться от полицейских, но сделать этого ему не удалось.
Правоохранители изъяли у грабителя похищенные у пенсионерки 600 рублей и через час вернули их законной владелице. В ведомстве сообщили, что в 4 отделе полиции уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ. Задержанному грабителю теперь грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.