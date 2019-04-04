Рыжая Бестия Корделия помогла полиции найти украденные деньги

Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что по пути домой на нее напал неизвестный мужчина. Он повалил пенсионерку на землю и несколько раз ударил по ногам. Омичка пыталась защитить свою сумку, однако злоумышленник оказался сильнее и вырвал имущество из ее рук. Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области, у женщины не было с собой телефона и позвонить в полицию она попросила подростков, находящихся на игровой площадке.