Полицейские силой удерживали омичку, когда ее авто грузили в эвакуатор

Женщину доставили в отделение полиции, где составили в отношении нее три административных протокола. За отказ от медицинского освидетельствования омичке грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.