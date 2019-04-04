Полицейские силой удерживали омичку, когда ее авто грузили в эвакуатор

Posted 4 апреля 2019, 05:22
Published 4 апреля 2019, 05:22
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого оказалась 35-летняя омичка. Имевшая признаки опьянения женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, тем самым заработав административное наказание. Однако на этом правонарушения не закончились.
Уже при погрузке «Ниссана» на эвакуатор омичка стала оказывать активное сопротивление полицейским, вынудив инспекторов применить физическую силу. Третьим нарушением оказалось отсутствие у автоледи страховки.
Женщину доставили в отделение полиции, где составили в отношении нее три административных протокола. За отказ от медицинского освидетельствования омичке грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.