Омские ветераны лишились доплаты в 550 рублей из-за повышения пенсий

По его словам, причиной стала индексация пенсий с 1 января 2019 года, после которой ряд ветеранов перестали соответствовать критерию нуждаемости. А у нас в регионе он составляет 1,75 прожиточного минимума пенсионера. С учетом того, что прожиточный минимум пенсионера сегодня 8480 рублей, получать ветеранскую надбавку могут только те пенсионеры, у которых пенсия менее 14840 рублей.