Омские ветераны лишились доплаты в 550 рублей из-за повышения пенсий

Posted 4 апреля 2019, 05:56
Published 4 апреля 2019, 05:56
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Об этом рассказал заместитель председателя правительства Омской области Владимир Куприянов.
По его словам, причиной стала индексация пенсий с 1 января 2019 года, после которой ряд ветеранов перестали соответствовать критерию нуждаемости. А у нас в регионе он составляет 1,75 прожиточного минимума пенсионера. С учетом того, что прожиточный минимум пенсионера сегодня 8480 рублей, получать ветеранскую надбавку могут только те пенсионеры, у которых пенсия менее 14840 рублей.
«В прошлом году мы дважды обращались в федеральный Минфин, чтобы согласовать изменение. Подавали запрос на увеличение до двух прожиточных минимумов, но на уровне федерации нам не были согласованы возможности изменения критерия нуждаемости. При достаточном бюджете Омской области вопросов со стороны федерации к нам бы не возникло», - сказал вице губернатор.
Напомним, неделю назад президент РФ Владимир Путин подписал закон о доплатах к пенсиям неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума. Норматив введен в связи с тем, что после индексаций пенсий в начале года пенсионерам перестали выплачивать социальные доплаты, если доход пенсионера превысил прожиточный минимум. Однако, новое правило не касается региональных доплат, в частности, надбавок для ветеранов Омской области.