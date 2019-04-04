Омичи будут летать в Москву рейсами «Победы» за 4 тысячи рублей

По данным Омского аэропорта, рейсы в столицу станут ежедневными. Осуществляться они будут самолетом Boeing 737-800. Отмечается, что лайнеры из Омска будут приземляться в аэропорту Внуково, который ближе к черте города, чем Шереметьево и Домодедово.