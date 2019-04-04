Омичи будут летать в Москву рейсами «Победы» за 4 тысячи рублей

Posted 4 апреля 2019, 10:58
Published 4 апреля 2019, 10:58
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
По данным Омского аэропорта, рейсы в столицу станут ежедневными. Осуществляться они будут самолетом Boeing 737-800. Отмечается, что лайнеры из Омска будут приземляться в аэропорту Внуково, который ближе к черте города, чем Шереметьево и Домодедово.
Из Москвы в Омск самолет будет отправляться в 21:40, приземляться в Омске – в 4:00. Обратно в Москву лайнер отправится в 5:05, прибудет в столицу в 5:45. Время указано местное.
По информации на сайте авиакомпании «Победа», билет в одну сторону стоит минимум 3999 рублей, в обе стороны – 7998 рублей. В стоимость входит автоматически назначенное место в салоне. Такие билеты, по данным авиакомпании, являются невозвратными.