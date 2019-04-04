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Posted 4 апреля 2019, 10:58

Published 4 апреля 2019, 10:58

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омичи будут летать в Москву рейсами «Победы» за 4 тысячи рублей

Омичи будут летать в Москву рейсами «Победы» за 4 тысячи рублей

4 апреля 2019, 10:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С 4 апреля авиакомпания «Победа» приступила к выполнению рейсов по маршруту «Москва – Омск – Москва».

По данным Омского аэропорта, рейсы в столицу станут ежедневными. Осуществляться они будут самолетом Boeing 737-800. Отмечается, что лайнеры из Омска будут приземляться в аэропорту Внуково, который ближе к черте города, чем Шереметьево и Домодедово.

Из Москвы в Омск самолет будет отправляться в 21:40, приземляться в Омске – в 4:00. Обратно в Москву лайнер отправится в 5:05, прибудет в столицу в 5:45. Время указано местное.

По информации на сайте авиакомпании «Победа», билет в одну сторону стоит минимум 3999 рублей, в обе стороны – 7998 рублей. В стоимость входит автоматически назначенное место в салоне. Такие билеты, по данным авиакомпании, являются невозвратными.

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