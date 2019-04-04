Омичей предупредили о резком ухудшении погоды

Posted 4 апреля 2019, 02:21
Published 4 апреля 2019, 02:21
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В ближайшие сутки в регионе ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, что повышает вероятность появления гололедных явлений. Минимизировать риски возникновения дорожно-транспортных происшествий сможет тщательное соблюдение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Водителей автомобилей просят придерживаться скоростного режима и избегать беспорядочного маневрирования. Пешеходам, в свою очередь, стоит позаботиться о том, чтобы стать более заметными на дороге — обеспечить себя световозвращающими элементами.