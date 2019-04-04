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Posted 4 апреля 2019, 11:14

Published 4 апреля 2019, 11:14

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омич попался росгвардейцам с украденной электроплитой

Омич попался росгвардейцам с украденной электроплитой

4 апреля 2019, 11:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне во время патрулирования Центрального округа Омска сотрудники Росгвардии на 21-й Амурской заметили гражданина с подозрительным предметом в руках.

Сотрудники вневедомственной охраны на патрульном автомобиле проследовали за ним, сообщили в пресс-службе омской Росгвардии. Тогда мужчина ускорил шаг, однако росгвардейцы успели его остановить.

Выяснилось, что в руках он нес завернутую в пленку электрическую плиту, которую якобы нашел на улице. На вопрос сотрудников Росгвардии о том, где именно он подобрал плиту, мужчина внятно ответить не смог.

Не исключая того, что плита была украдена, полицейские проверили личность задержанного мужчины. Оказалось, мужчина находится в розыске как подозреваемый в кражах из садоводческих товариществ.

Задержанного 35-летнего гражданина вместе с плитой доставили в отдел полиции, пояснили в ведомстве.

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