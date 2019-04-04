Омич попался росгвардейцам с украденной электроплитой

Posted 4 апреля 2019, 11:14
Published 4 апреля 2019, 11:14
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Сотрудники вневедомственной охраны на патрульном автомобиле проследовали за ним, сообщили в пресс-службе омской Росгвардии. Тогда мужчина ускорил шаг, однако росгвардейцы успели его остановить.
Выяснилось, что в руках он нес завернутую в пленку электрическую плиту, которую якобы нашел на улице. На вопрос сотрудников Росгвардии о том, где именно он подобрал плиту, мужчина внятно ответить не смог.
Не исключая того, что плита была украдена, полицейские проверили личность задержанного мужчины. Оказалось, мужчина находится в розыске как подозреваемый в кражах из садоводческих товариществ.
Задержанного 35-летнего гражданина вместе с плитой доставили в отдел полиции, пояснили в ведомстве.