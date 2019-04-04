Из горящей новостройки в Омске эвакуировали 19 человек

Posted 4 апреля 2019, 07:33
Published 4 апреля 2019, 07:33
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
На момент прибытия спасателей из окна квартиры шел дым. На тушение огня были ориентированы 8 единиц техники и 36 пожарных. По маршевым лестницам самостоятельно эвакуировались 18 человек, в том числе 4 ребенка. Еще один житель был выведен в безопасную зону звеном газодымозащитной службы.
Ликвидировать возгорание удалось в короткие сроки — в 12:53 пожар был потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.