Из горящей новостройки в Омске эвакуировали 19 человек

На момент прибытия спасателей из окна квартиры шел дым. На тушение огня были ориентированы 8 единиц техники и 36 пожарных. По маршевым лестницам самостоятельно эвакуировались 18 человек, в том числе 4 ребенка. Еще один житель был выведен в безопасную зону звеном газодымозащитной службы.