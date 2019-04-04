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Posted 4 апреля 2019, 07:33

Published 4 апреля 2019, 07:33

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Из горящей новостройки в Омске эвакуировали 19 человек

Из горящей новостройки в Омске эвакуировали 19 человек

4 апреля 2019, 07:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 4 апреля, в Омске на улице Светловская произошел пожар в 16-этажном доме. Сообщение о возгорании в квартире, расположенной на 15 этаже, поступило в пожарную охрану в 12:15.

На момент прибытия спасателей из окна квартиры шел дым. На тушение огня были ориентированы 8 единиц техники и 36 пожарных. По маршевым лестницам самостоятельно эвакуировались 18 человек, в том числе 4 ребенка. Еще один житель был выведен в безопасную зону звеном газодымозащитной службы.

Ликвидировать возгорание удалось в короткие сроки — в 12:53 пожар был потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

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